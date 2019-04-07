مصدر سورى: مقتل شخصين فى اعتداء مسلح على بلدة مصياف بريف حماة

دمشق(أ ش أ)

أفاد مصدر عسكرى سورى بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء استهداف الفصائل المسلحة لبلدة مصياف بريف حماة وسط سوريا بقذائف الهاون والصواريخ.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - نقلا عن المصدر - أن شخصا قتل بالقذائف الصاروخية أمس السبت نتيجة اعتداء المسلحين على قرى الرصيف والعزيزية والكريم فى ريف حماة الشمالى الغربى.

وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة - المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة"، والمنتشرة بريف إدلب الجنوبى وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالى - تواصل خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.