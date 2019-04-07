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مصدر سورى: مقتل شخصين فى اعتداء مسلح على بلدة مصياف بريف حماة

الأحد، 07 أبريل 2019 09:49 ص
مصدر سورى: مقتل شخصين فى اعتداء مسلح على بلدة مصياف بريف حماة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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أفاد مصدر عسكرى سورى بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء استهداف الفصائل المسلحة لبلدة مصياف بريف حماة وسط سوريا بقذائف الهاون والصواريخ.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - نقلا عن المصدر - أن شخصا قتل بالقذائف الصاروخية أمس السبت نتيجة اعتداء المسلحين على قرى الرصيف والعزيزية والكريم فى ريف حماة الشمالى الغربى.

وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة - المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة"، والمنتشرة بريف إدلب الجنوبى وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالى - تواصل خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

 


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