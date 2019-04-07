مصادر عسكرية أفغانية: مقتل 15 مسلحا خلال العمليات الجوية والبرية الأخيرة

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أعلنت مصادر عسكرية أفغانية ، أمس السبت ، مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا ، من بينهم 3 أعضاء في شبكة حقاني ، خلال العمليات التي نفذت في الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن هذه المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت مداهمة على مسلحي حقاني في إقليم خوست شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة.

وأشارت إلى أن 4 مسلحين تابعين لطالبان قتلوا إثر غارة جوية شنت في إقليم هلمند، بينما قتل 5 آخرين في غارة جوية مماثلة نفذت في إقليم باكتياك.