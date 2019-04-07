video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصادر عسكرية أفغانية: مقتل 15 مسلحا خلال العمليات الجوية والبرية الأخيرة

الأحد، 07 أبريل 2019 02:03 ص
مصادر عسكرية أفغانية: مقتل 15 مسلحا خلال العمليات الجوية والبرية الأخيرة طائرة-صورة ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية ، أمس السبت ، مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا ، من بينهم 3 أعضاء في شبكة حقاني ، خلال العمليات التي نفذت في الساعات الـ 24 الماضية.

 

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية عن هذه المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت مداهمة على مسلحي حقاني في إقليم خوست شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة.

 

وأشارت إلى أن 4 مسلحين تابعين لطالبان قتلوا إثر غارة جوية شنت في إقليم هلمند، بينما قتل 5 آخرين في غارة جوية مماثلة نفذت في إقليم باكتياك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر لدى روسيا: تربطنا بموسكو شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة

فيديو.. سقوط نيزك فوق مدينة كراسنويارسك وسط روسيا

رئيس مولدوفا: الشراكة مع روسيا مهمة ونسعى لاستعادتها

تفاصيل لقاء السيسى بوزير خارجية روسيا.. الرئيس: مصر تحرص على تطوير وتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات.. ولافروف: نلتزم بتعهداتنا التنموية وتنفيذ مشروعاتنا بمصر.. ويؤكد: نؤيد الجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب

روسيا

موسكو

قنبلة

طائرة




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة