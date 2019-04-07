مدير أول محطة حكومية لإنتاج "الرومى" ببنى سويف: ننتج 106 آلاف كتكوت سنويا

بنى سويف:هانى فتحى

على الطريق الصحراوى الشرقى القديم وعلى بعد 15 كيلومترا شمال مدينة بنى سويف الجديدة تقع محطة إنتاج الرومى إحدى المشروعات التابعة لديوان عام محافظة بنى سويف.

وتجول "اليوم السابع" داخل المحطة التى تعد المحطة الوحيدة الحكومية على مستوى الجمهورية لإنتاج الرومى البرونز.

وقال المهندس أحمد محمد عبد العظيم مدير المحطة، إن المحطة هى أحد مشروعات ديوان عام محافظة بنى سويف الذى يتكون من 5 مشروعات أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذى ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا ويتكون من مشروعين (ألمانى ومجرى)، بجانب مشروع الرومى (تسمين وبياض)، ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.

وأضاف مدير المحطة أن المحطة تنتج سنويا 106 آلاف كتكوت من الرومى البرونز إضافة إلى 20 ألف بيضة حيث تعد المحطة الحكومية الوحيدة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الإنتاج يتم توزيعه على مستوى الجمهورية.

وتابع مدير المحطة "أولى مراحل العمل فى المحطة هى مرحلة الإنتاج حيث يتم وضع الكتكوت لمدة 28 يوما فى معامل التفريغ ليتم بيعة كتكوت على الأهالى والتجار على مستوى الجمهورية .

وأشار المهندس أحمد محمد عبدالعظيم إلى أن المحطة تقوم بحجز من 15 إلى 20 ألف كتكوت سنويا ليكونوا قطعان استبدال العام الجديد متابعا "يتم وضع العشرين الف كتكوت لمدة شهر بعدها يتم وضعها فى عنابر التربية الموجودة بالمحطة لمدة خمسة أشهر ثم يتم نقلهم إلى عنابر الإنتاج.

وأكد مدير المحطة أن هناك أربع مراحل بالمحطة الأولى هى مرحلة التفريغ ثم مرحلة التحضين من عمر يوم إلى عمر شهر وهى المرحلة الأهم حيث يحتاج إلى الكتكوت إلى درجة تدفئة معينة للمحافظة عليها ثم مرحلة التربية من عمر شهر إلى 5 شهور قم مرحلة الإنتاج من عمر 5 شهور.

وأضاف مدير المحطة أن خلال عمر 12 شهر يتم الاحتفاظ بنحو 4 آلاف كتكوت من العشرين الف ثم يتم بيع الباقى كتسمين مضيفا أن إدارة مشروعات ديوان عام محافظة بنى سويف تسعى للتوسع فى محطة الرومى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها من خلال الاستفادة بالمساحة الموجودة داخل، قائلا أننا نسعى لتطوير المزرعة وإعادة استغلالها واستخدام الطرق الحديثة للحفاظ على زيادة الإنتاج.

فيما أثنى الدكتور مكرم عبيدالله مدير المشروعات الإنتاجية التابع لمحافظة بنى سويف على عم المستشار هانى عبدالجابر محافظ الإقليم لمشروعات الديوان العام مشيرا إلى أن المشروع بعد من المشروعات المربحة الآن.

وأكد الدكتور مكرم عبيدالله أننا نسعى للاعتماد على الطاقة الشمسية فى توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل محطة الرومى وكذلك محطة إنتاج البيض التابعين لمشروعات ديوان عام محافظة بنى سويف.

وأضاف عبيدالله أن هناك تشاور للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتركيب تلك المحطة الشمسية داخل مزرعة الرومى وكذلك محطة البيض أسوة بديوان عام محافظة بنى سويف مشيرا إلى أن مشروع الطاقة الشمسية سيوفر نحو 2 مليون جنية استهلاك للكهرباء سنويا.

من جانبه أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، حرصه على تفقد كل مكونات المشروع من خلال زياراته للمشروع، ومناقشة تفاصيل العمل ومراحل ونوعية الإنتاج، والمشكلات والمعوقات التى تواجه المشروعات لتحقيق أفضل إنتاجية وزيادة الأرباح، مؤكدا أهمية المشروع للمحافظة وللدولة وأنه لن يدخر جهدا فى دعمه وتطويره بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأثنى المحافظ على الجهود الحالية للقائمين على المنظومة والتى حولت السلبيات إلى إيجابيات وأرباح، مشيرا إلى أنه من خلال التواصل مع وزارة المالية تمت الموافقة على دعم المشروعات بـ8 ملايين جنيه، للدفع بتطوير الأداء وتطوير المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذى تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة.

وأضاف محافظ بنى سويف أنه عقد لقاء مع عميد كلية السياسة والاقتصاد لوضع بعض المقترحات التى يمكن ادراجها فى الدراسة الجارى اعدادها عن طريق الكلية بهدف وضع تصور علمى وعملى لتحقيق نقلة نوعية فى مجالات عمل هذه المشروعات خاصة فى مجالى الإنتاج والتسويق الجيد للمنتج، مؤكدا على أهمية توافر الجانب الأكاديمى والبحثى فى مجالات التنمية بشكل عام.































