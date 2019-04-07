محافظ كفر الشيخ يحيل 35 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 35 موظفاً للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وخروج البعض من عملهم دون سند قانوني.

وقرر المحافظ تحويل 6 موظفين بالوحدة المحلية لكفر المرازقة التابعة لمركز ومدينة قلين للتحقيق، بينهم موظف ترك العمل دون سند قانوني، والآخرون لتغيبهم عن العمل.

كما أحال محافظ كفر الشيخ، 29 موظفاً بالوحدة المحلية لمركز بيلا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، وتبين للجنة متابعة المحافظة أثناء تفقدها لمدينة بيلا وجود متأخرات من رسوم النظافة تبلغ 254 ألفا و782 جنيها بالمركز الطبي، ومساحات مختلفة غير مستغلة تتبع أملاك الدولة بمركز بيلا، منها " أرض فضاء بالشيخ بدير بمساحة 5 أفدنة و4 قراريط، أرض أملاك دولة بكوم زريق بمساحة 6000م بالكوم الطويل، أرض فضاء بمساحة 4000 م بإبشان، كما يوجد ارض فضاء بتقسيم 5 بمساحة 158.47 متر، وأرض فضاء بتقسيم 5 بمساحة 147.20متر بالحوة .

وعلى جانب أخر، كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الشيخ، بسرعة استيفاء وإعداد النماذج الخاصة للموظفين المتعاقدين واستمارات الصرف للمرحلة الثانية، وذلك بحضور عادل البيلي، مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية، المحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات بالديوان العام.

وكلف محافظ كفر الشيخ بسرعة إعداد النماذج الخاصة بالمتعاقدين علي بند2/3 إلي الموازنة العامة، بالتعاون التام مع مديرة التنظيم والإدارة، والتنسيق مع الدكتور منصور الفولي، مدير التنظيم والإدارة، لإمكانية تثبيتهم طبقاً لجهاز التنظيم والإدارة والجهاز المركزي، سواء كان بالديوان العام، والمراكز والمدن، مديرية الصحة، مديرية التربية والتعليم، حلاً لمشاكل الموظفين المتعاقدين علي هذه الدرجة الشخصية إلي وظائف دائمة لتأخيرها لسنوات لعدم وجود بعض المستندات المتأخرة وهي مهمة جدا للعاملين بالديوان العام والمدن ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم وذلك بالتعاون مع التام مع مديرية التنظيم والإدارة لاستكمال استخراج كافة استثمارات الصرف منذ تاريخ تقيدهم ليتم اتخاذ إجراءات تثبيتهم.