محافظ جنوب سيناء يوزع بطاريات أرانب على الأسر المعيلة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقة اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة جنوب سيناء والمهندس سمير النجار وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء بتوزيع 25 بطارية لتربية للأرانب وذلك فى إطار خطة مديرية الزراعة بجنوب سيناء بتوفير 25 ألف جنية لبطاريات بالتعاون مع مديرية التضمان الاجتماعى بجنوب سيناء وترشيخ 25 أسرة معيلة لتوزيع البطاريات عليهم وتوفير الاعلاف والرعاية الطبية اللازمة .

كما شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء خلال جولته الميدانية بمدينة أبورديس حفل ختام الأنشطة بمدارس إدارة أبورديس وذلك بمدرسة الإمام محمد عبده للتعليم الأساسي بوادي مكتب التابعة لإدارة أبورديس التعليمية رافقه أثناء الجولة اللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان في استقباله محمد حامد عقل مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء وأحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة أبورديس، بدأ الحفل بافتتاح معرض للطلاب ضم مشغولات يدوية تعبر عن البيئة السيناوية ثم استمع لفقرات فنية وغنائية.

وفي بداية الحفل قدم عقل التهنئة للمحافظ على منحه الدكتوراة الفخرية مشيدا بأنها تتويج لجهود طويلة في خدمة المحافظة وعلى رأسها مساندة معاليه لجهود التعليم بها مؤكدا أنها أكبر دعم للعاملين بتعليم جنوب سيناء وأن حرصه على حضور ختام الأنشطة بالإدارات الثمانية أصدق برهان على جهد ودعمه رغم تعدد مسؤولياته، مضيفا أن مثل هذه الدعم يعطي بدوره طاقة إيجابية لكل العاملين بتعليم جنوب سيناء.

وأضاف أن طلاب المحافظة نموذج مشرف في كل المجالات ونحن نشجع كل الموهوبين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وفي ختام الحفل استهل المحافظ كلمته بالشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومدير عام تعليم جنوب سيناء على المجهودات المبذولة في ميدان التعليم على أرض جنوب سيناء مضيفا ان حضوره حفلات الانشطة دائما بالطاقة الإيجابية، وأشار أن الطلاب لابد ان يتعلموا القيم والأخلاق الحميدة ويحافظوا علي تعاليم الدين من محبة الوالدين والوطن وحب العمل، وطالب الطلاب والمعلمين بتعليم القيم الاجتماعية التي تساعد علي رقي مصر.

وأكد أنه حريص علي أن يقوم الموهوبون بالظهورعلي شاشة التليفزيون، لتعريف الناس بمواهب أبناء سيناء، مناشدا بالاهتمام بالرياضة والعقل السليم في الجسم السليم وقرر عمل معلب نجيل صناعي في المدارس والمدن لتشجيع الطلاب علي الرياضة كما قرر إقامة مدرسة ثانوي لمنع التسرب من التعليم وتشجيع الشباب والفتيات علي التعليم حتي المرحلة الجامعية والالتحاق بجامعة الملك سلمان.