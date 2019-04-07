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محافظ المنوفية يرأس اجتماع اللجنة العليا لحماية الطفل

الأحد، 07 أبريل 2019 02:38 م
محافظ المنوفية يرأس اجتماع اللجنة العليا لحماية الطفل خلال اللقاء
المنوفية _محمد فتحى
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شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماع اللجنة العليا لحماية الطفل بالمحافظة، بحضور اللواء عماد وسيلى مساعد مدير الأمن نائبا عن مدير امن المنوفية ، ورجل الأعمال محمد خيرة  ، ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والصحة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورئيس الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل وأعضاء الأمانات الفنية باللجان الفرعية بالمراكز ومديري إدارات الشئون القانونية ومركز المعلومات والمجالس بالديوان العام.
 
حيث أوضحت منسق الامانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل أنه تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 151 لسنة 2019 للمرور على جميع دور الأيتام ورعاية المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة ومدارس التربية الفكرية ومتابعة سير العمل وبيان الايجابيات والسلبيات ووضع الحلول لها ،كما تم تقديم اقتراح تخصيص المبنى الحالى لدار الرحمة الخيرية بالبتانون لرعاية الاطفال المعاقين الايتام لكونها جمعية ذات نفع عام وعلى الفور أمر المحافظ بسرعة انهاء اجراءات التخصيص .
 
وأضافت منسق الامانة الفنية أنه تم توزيع 336 لحاف فيبر على جميع دور الأيتام بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالتواصل مع مؤسسة مصر الخير، بالاضافة الى قيام المحافظ بتكريم الأطفال الحاصلين على 11 ميدالية ببطولة الجمهورية من أطفال دار الامل بشهادات تقدير ومبالغ مالية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، كما تم تنظيم احتفال بيوم اليتيم بدعوة المحافظ ل385 طفل ومشرف من القائمين على رعايتهم بالدور بالسيرك .
 
كما تم عرض بعض من  البلاغات التي وردت للجنة عن طريق الخط الساخن بالمجلس القومي للأمومة والطفولة والنيابات والرصد الميداني  وما تم بشأنها .
وأشارت منسق الامانة الفنية الى أنه قد بلغ عدد الحالات التى تعاملت معها اللجنة الفترة السابقة الى46 حالة بواقع  34 حالة من خط النجدة و10حالات من النيابات و2 حالات رصد ميدانى .
 
و أشاد محافظ المنوفية بتعاون وتكاتف جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني مع اللجنة العليا لحماية الطفل بالمحافظة ، لما تقوم به من الحفاظ علي أمن وسلامة الأطفال من كافة أشكال العنف سواء الأسري أو ما يتعرض له الطفل من إعتداءات .
 
 
و من جانب اخر شكل اللواء أشرف موافي رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية،لجنة لوضع ترتيبات وإجراءات يتم تنفيذها لمواجهة أي حالة يمكن أن تتعرض للدغ الثعابين بقرية ميت بره حيث وجه رئيس المدينة مدير مستشفى قويسنا المركزي، بضرورة تواجد المصل بشكل مستمر في المستشفى، ومراعاة إجراء التحاليل والفحوصات بشكل سريع ودقيق لأي مواطن يشتبه في تعرضه للدغ الثعبان.
 
كما وجه اللواء أشرف موافي، مسئول الإسعاف لضرورة تغيير عربة الإسعاف المتواجدة بقرية ميت برة بأخرى بها كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة إسعاف المرضى، وبالفعل تم تغيير عربة الإسعاف.
 
 

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