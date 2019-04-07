محافظ أسيوط: توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص عمل

أسيوط - محمود عجمى

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتنفيذ مشروعات تدريبية لشباب الخريجين والأسر الأولى بالرعاية من خلال تطبيق تجربة مؤسسة "مصر الخير" فى هذا المجال، مشيراً إلى العمل على تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وفقاً للأساليب العلمية الحديثة وبالإستعانة بالخبرات العلمية فى القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الزراعة ومحافظ أسيوط مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، ونبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد حمام عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة، والمهندس رمضان وكيل وزارة الرى بأسيوط ، والدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وأكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير مزارع محافظة أسيوط الخاصة بالثروة الحيوانية، لافتاً إلى العمل على إدخال سلالات جديدة للحيوانات والماشية، فضلاً عن استخدام أساليب تكنولوجيا حديثة طبقاً لأحداث الدراسات الخاصة بهذا المجال، موضحاً أن المحاصيل الزراعية بالصعيد تعتبر أحد أعمدة الاستثمار فى مصر، مشيراً إلى وجود أنشطة لوزارة الزراعة فى أسيوط من بينها (محطات إنتاج التقاوى، المزارع، الصوامع، معامل البحوث الحيوانية، معامل البحوث الزراعية) مشيداً باهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بالاستفادة من خبرات الدول الأوروبية فى عدة قطاعات زراعية من بينها تصدير القطن المصرى وتنفيذ مبادة "القطن .. الأفضل" حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والتى تهدف إلى تحسين طرق جمع القطن والحفاظ على جودته ورتبته العالية أثناء الحصاد، وذلك لإعادة سمعة القطن المصرى إلى مكانته المعروفة عالمياً والتى تليق به.

وفى نهاية الاجتماع، سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط درع المحافظ للدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقديراً لجهوده فى الدعم المستمر للمحافظة، كما قام الدكتور خالد بكر مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، بتسليم دروع تذكارية للمحافظ ووزير الزراعة.



اجتماع وزير الزراعة ومحافظ أسيوط بقيادات



اجتماع وزير الزراعة ومحافظ أسيوط بقيادات



اجتماع وزير الزراعة ومحافظ أسيوط بقيادات



اجتماع وزير الزراعة ومحافظ أسيوط بقيادات