محافظ أسوان يسحب الرخص من سائق ميكروباص لتنظيف سيارته في حرم الطريق

أسوان ندى سليم

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، سحب رخص القيادة من سائق سيارة ميكروباص، بعد ظبطه خلال قيامه بغسيل السيارة فى حرم الطريق، مشددا على توقيع غرامة فورية عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة، موجها مسئولى المرور بالتعامل السريع مع أى سائق أو صاحب سيارة يقوم بهذه المخالفة والتى تسئ للمظهر الحضارى، كما أنها تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية والإضرار بالأسفلت والبيئة.

كما وجه محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، خلال الجولة التفقدية بطريق الكورنيش الجديد، اليوم الأحد، رئيس مدينة أسوان و مدير إدارة المراسى السياحية بالتنسيق مع إدارة حماية النيل، لمراجعة كافة العقود والتراخيص المبرمة مع الشركات المؤجرة للمراسى السياحية بالكورنيش الجديد بنظام حق الإنتفاع، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المراسى الجديدة ، مع الدراسة القانونية لإزالة أى تعديات وإسترداد حق الدولة فى ممتلكاتها، موجهاً رئيس مدينة أسوان بسرعة رفع كافة المخلفات والقمامة التى قامت إحدى البواخر السياحية بإلقاؤها على الطريق ، مع المتابعة الميدانية لضبط أى شخص أو جهة تقوم بتكرار هذه الواقعة والتعامل الحازم معها .

فيما شدد محافظ أسوان على مدير إدارة المراسى بسرعة مخاطبة جميع الشركات السياحية التى تقوم حالياً بمشروعات إنشاء المراسى الجديدة لمراعاة الإنتهاء من تنفيذ الحوائط الساندة والأسوار بحديد الكاريتال الخارجية، فضلا عن الرصيف الموازى لها طبقاً للنموذج الحضارى الذى سبق تنفيذه فى المراحل السابقة، على أن يتم أيضاً دراسة إنشاء حدائق ومتنزهات عامة مفتوحة للمواطنين والسائحين على طريق الكورنيش الجديد بداية من كوبرى أسوان الملجم وحتى أول مرسى سياحى بمسافة 1 كم .