video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يسحب الرخص من سائق ميكروباص لتنظيف سيارته في حرم الطريق

الأحد، 07 أبريل 2019 04:18 م
محافظ أسوان يسحب الرخص من سائق ميكروباص لتنظيف سيارته في حرم الطريق خلال الجوله
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
 قرر  اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، سحب رخص القيادة من  سائق سيارة ميكروباص، بعد ظبطه خلال قيامه بغسيل السيارة فى حرم الطريق، مشددا على توقيع غرامة فورية عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة، موجها مسئولى المرور بالتعامل السريع مع أى سائق أو صاحب سيارة يقوم بهذه المخالفة والتى تسئ للمظهر الحضارى، كما أنها تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية والإضرار بالأسفلت والبيئة. 
 
كما  وجه محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، خلال الجولة التفقدية بطريق الكورنيش الجديد، اليوم الأحد، رئيس مدينة أسوان و مدير إدارة المراسى السياحية بالتنسيق مع إدارة حماية النيل، لمراجعة كافة العقود والتراخيص المبرمة  مع الشركات المؤجرة للمراسى السياحية بالكورنيش الجديد بنظام حق الإنتفاع، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المراسى الجديدة ، مع الدراسة القانونية لإزالة أى تعديات وإسترداد حق الدولة فى ممتلكاتها، موجهاً رئيس مدينة أسوان بسرعة رفع كافة المخلفات والقمامة التى قامت إحدى البواخر السياحية بإلقاؤها على الطريق ، مع المتابعة الميدانية لضبط أى شخص أو جهة تقوم بتكرار هذه الواقعة والتعامل الحازم معها .
 
 فيما شدد محافظ أسوان على مدير إدارة المراسى بسرعة مخاطبة جميع الشركات السياحية التى تقوم حالياً بمشروعات إنشاء المراسى الجديدة لمراعاة الإنتهاء من تنفيذ الحوائط الساندة والأسوار بحديد الكاريتال الخارجية، فضلا عن الرصيف الموازى لها طبقاً للنموذج الحضارى الذى سبق تنفيذه فى المراحل السابقة، على أن يتم أيضاً دراسة إنشاء حدائق ومتنزهات عامة مفتوحة للمواطنين والسائحين على طريق الكورنيش الجديد بداية من كوبرى أسوان الملجم وحتى أول مرسى سياحى بمسافة 1 كم .
 
DSC_8790
 
DSC_8791
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. السفارة اليابانية تنظم يوم ثقافى داخل جامعة أسوان

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

محافظ اسوان




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة