video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون سيعلن 7 أبريل يوما لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية فى رواندا

الأحد، 07 أبريل 2019 03:38 م
ماكرون سيعلن 7 أبريل يوما لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية فى رواندا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز
إضافة تعليق

قال قصر الإليزيه فى بيان اليوم الأحد إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يريد إعلان 7 أبريل يوما وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية فى رواندا.

وصدر بيان الرئاسة الفرنسية فى وقت بدأت فيه حكومة رواندا إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية بحق التوتسى والهوتو.

ولن يحضر الرئيس الفرنسى مراسم إحياء الذكرى التى بدأت اليوم وسيمثله إيرفيه بيرفيل وهو توتسى نجا من المذابح وعضو فى البرلمان الفرنسى عن الحزب الحاكم الذى ينتمى إليه ماكرون.

واتهم الرئيس الرواندى بول كاجامى باريس بالتواطؤ فى المذابح التى قتلت خلالها ميليشيات من الهوتو نحو 800 ألف من التوتسى والهوتو المعتدلين.

وفى حين أقرت باريس بأخطاء فى تعاملاتها مع رواندا، كررت رفضها الاتهام بأنها دربت ميليشيات لتشارك فى المذابح.

ولم يتضمن بيان الرئاسة الفرنسية تفاصيل عن الطريقة التى ستحيى بها فرنسا الذكرى. وستبدأ المدارس الثانوية الفرنسية تدريس الإبادة الجماعية فى رواندا فى 2020.

كما عين ماكرون باحثين لإجراء تحقيق يستمر عامين فى دور الجيش الفرنسى فى الإبادة الجماعية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العالم يحيى غدا الذكرى الـ 25 لليوم الدولى للتفكر فى الإبادة الجماعية

رواندا تحيى ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية من الهوتو والتسوتى

إيمانويل ماكرون

فرنسا

روندا

الإبادة الجماعية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة