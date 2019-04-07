video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

الأحد، 07 أبريل 2019 09:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مايو القادم لطلاب الصف الأول الثانوى العام، ويقدم اليوم السابع فى 12 خطوة أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكترونى الثانى للطلاب.

1ـ طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان مايو المقبل إلكترونى على التابلت.

2ـ سيكون محدد الوقت والمدة لن يكون الوقت متاحا طوال اليوم للطلاب.

3ـ الامتحان سيكون بنظام الأوبن بوك.

4ـ الأسئلة من المنهج الدراسى وليس من الضرورى أن تكون من الكتاب المدرسى.

5ـ سيتم إعلان جدولين أحدهم لطلاب أولى ثانوى فى المدارس الحكومية وأخر لطلاب المدارس الخاصة والمنازل.

6ـ الامتحان سيتم على فترات خلال اليوم الدراسى.

7ـ طلاب المدارس الخاصة يؤدون الامتحان فى المدارس الحكومية.

8ـ تلاشى أى مشكلات ظهرت بالامتحان الإلكترونى الأول ووضع جميع البدائل لأداء امتحان مايو بشكل يضمن عدم وجود أى معوقات أو مشكلات.

9ـ امتحان مايو سيكون بدرجات أى أنه على عكس امتحان مارس بدون درجات.

10ـ امتحان مايو إذا حصل الطالب على 50% فى المادة لن يكون فى حاجة لدخول الامتحان الثانى.

11ـ درجات الطالب فى الامتحان بهدف تأهيله للصف الثانى الثانوى ولن تدخل فى مجموع الثانوية التراكمية.

12ـ إعلان جدول امتحان مايو خلال 24 ساعة قادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم: طلاب الصف الأول الثانوى "أبطال" وهم الجانب المضيء فى "تجربة مارس".. ويؤكد: لن نختزل التطوير فى التابلت.. طارق شوقى: امتحان مايو المقبل إلكترونى ومحدد بوقت داخل لجان.. وإعلان الجدول خلال 24 ساعة

التربية والتعليم

امتحان مايو

الصف الاول الثانوى العام

امتحانات مايو المقبل لاولى ثانوى

اخبار مصر




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة