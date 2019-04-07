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قبل ماراثون الاستفتاء على الدستور.. الحبس والغرامة فى انتظار مروجى الشائعات

الأحد، 07 أبريل 2019 05:00 ص
قبل ماراثون الاستفتاء على الدستور.. الحبس والغرامة فى انتظار مروجى الشائعات الشائعة خطر يجب مقاومته
كتب أحمد حسنى
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تعدد الشائعات، ويزداد عدد مروجيها قبل المناسبات العامة للدولة كالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى تلك الأيام قبل انطلاق ماراثون الاستقاء على التعديلات الدستورية.

"اليوم السابع" يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.

ويقول خالد محمد، المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله،  موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

وأشار  المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 

 


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ترويج الشائعات

الاستفتاء على التعديلات الدستورية

عقوبة نشر الشائعات

اخبار الحوادث




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