فيديو.. وزير الزراعة يدعو للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور (صور)

أكد الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي أهمية المشاركة والتصويت خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وتفويت الفرصة على مخططات هدم الدولة، لافتا إلى أن التعبير عن الرأي هو حق دستوري أصيل من أجل الاستقرار والتنمية والرخاء.

وشدد وزير الزراعة، علي ضرورة تكاتف الجميع من اجل دعم مجالات التنمية الحقيقية والمستدامة، لافتا الي أهمية الدور الذي تقوم به الكيانات التعاونية والاتحاد التعاوني الزراعي العام، كما دعا الاتحاد التعاوني الزراعي، للتفكير الجدي لانشاء مصانع توفر قيمة اقتصادية مضافة للمنتج الزراعي، فضلا توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الرواج الاقتصادي.

ونقل وزير الزراعة للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما تقدم بالتهنئة الي أبناء أسيوط بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، متمنيا لمصر المزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء تحت قيادة الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر ، نظمته الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بأسيوط، ترأسه وزير الزراعة ، واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، وبحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، ومديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والتعاونية بالمحافظة، فضلا عن عدد من المزارعين والمربيين من المراكز المختلفة على مستوى محافظة اسيوط.