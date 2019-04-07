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فيديو.. محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات المحافظة للإستفتاء على التعديلات الدستورية

الأحد، 07 أبريل 2019 08:32 م
فيديو.. محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات المحافظة للإستفتاء على التعديلات الدستورية محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام
كفر الشبيخ – محمد سليمان
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تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية مع اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، مؤكداً على توفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم من خلال تضافر أجهزة المحافظة لتجهيز اللجان الانتخابية بتوفير كراسى متحركة بكل لجنة، وأماكن للانتظار لكبار السن ، وعربات إسعاف مجهزة، توفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان ، ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية .

وعلى جانب أخر أطلق محافظ كفرالشيخ،مبادرة بعنوان "انزل وشارك دي بلدك" وذلك لدعوة المواطنين للمشاركة الفعالة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها هذا الشهر.

 


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