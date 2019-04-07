فيديو..ضبط صاحب شركة نصب على مواطنين في 30 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لقيامه بإنشاء شركة للتسويق العقارى لغرض النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تملكيكهم حصة زمنية بإحدى القرى السياحية والاستيلاء منهم على أكثر من 30مليون جنيه تحت ذات الزعم.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بالعديد من القرى السياحية.. تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من "ملاحظ زراعة" بإحدى الشركات ، وآخرين ضد مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى بالإسماعيلية.. لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم.