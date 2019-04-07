video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو..ضبط صاحب شركة نصب على مواطنين في 30 مليون جنيه

الأحد، 07 أبريل 2019 06:51 م
فيديو..ضبط صاحب شركة نصب على مواطنين في 30 مليون جنيه ضبط صاحب شركة نصب على مواطنين في 30 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لقيامه بإنشاء شركة للتسويق العقارى لغرض النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تملكيكهم حصة زمنية بإحدى القرى السياحية والاستيلاء منهم على أكثر من 30مليون جنيه تحت ذات الزعم.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بالعديد من القرى السياحية.. تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من "ملاحظ زراعة" بإحدى الشركات ، وآخرين ضد مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى بالإسماعيلية.. لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل نصب على 4 شباب فى الغربية بزعم تسفيرهم للعمل بإيطاليا

حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة طبيب و4 أيام أخرى فى قضية نصب بالمحلة

نصب

جرائم النصب

احتيال

اخبار الحوادث

حملات امنية




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة