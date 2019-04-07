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فيديو.. انهيار جسر فى البرازيل والبحث عن ناجين بعد سقوط سيارتين بالمياه

الأحد، 07 أبريل 2019 12:32 م
فيديو.. انهيار جسر فى البرازيل والبحث عن ناجين بعد سقوط سيارتين بالمياه انهيار جسر فى البرازيل
كتب محمد عبد العظيم
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اصطدمت عبارة بجسر فى ولاية بارا الشمالية بالبرازيل، مما أدى إلى سقوط جزء من الجسر الواقع على نهر موجو، وقال شهود إن سيارتين صغيرتين سقطتا فى المياه بعد أن اصطدمت السفينة فى أحد الأعمدة.

 

ويواصل رجال الغطس والإنقاذ البحث عن الضحايا الغارقين، فيما نجا 5 من أفراد الطاقم على متن العبارة التى اصطدمت بالجسر، وأعلن حاكم ولاية بارا الشمالية حالة الطوارئ فى المنطقة بعد الحادث، مؤكدا أن "أولويتنا هى البحث عن الضحايا وتقديم الدعم الكامل لعائلاتهم"، وذلك وفق وسائل إعلام برازيلية.

 

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انهيار جزء من الجسر فى البرازيل 

 

وتعمل السلطات على إزالة الأنقاض من النهر وتجهيز عددا من المراكب لنقل السكان عبر المياه حتى الانتهاء من إصلاح الجسر، مع وضع علامات تحذير على أعمدة الجسور الأخرى القريبة، وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن التفتيش على الجسر فى وقت سابق من هذا العام كشف عن التآكل فى الأعمدة، في حين أن الحكومة طلبت أموال طوارئ لإصلاح المشكلة، إلا أنها لم تعتبر القضية خطيرة بما يكفى لإغلاق الطريق.

 

 


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