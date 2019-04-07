فى ذكرى تحريرها.. طلاب شمال سيناء يبدعون فى تجسيد ملامح الانتصار والتنمية

شمال سيناء ـ محمد حسين

"الانتصار والتنمية" ملامح ومشاهد على أرض سيناء بدأت واضحة مع حلول الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، وجلاء الاحتلال الإسرائيلى عن كامل أرضها، هذه الملامح بدأت واضحة فى عيون الجيل الجديد، وتجسدت فى مشاهد أبدعوا فى وصفها بالمجسمات طلبة مدرسة الشهيد رفيق عزت العريش الإعدادية بنين فى غرفة خصصتها إدارة المدرسة لأنشطة الطلبة.

هذه المشاهد تنوعت ما بين لوحات مرسومة، وتشكيلات بالخامات الطبيعية، خلالها تسابق الطلبة فى رسم أهم مشروعات تنموية تعليمية عملاقة على أرض شمال سيناء، وهى جامعة العريش الحكومية، وجامعة سيناء الخاصة.

يقول الطالب عمر أحمد، إن نشاطهم تعليمى وفيه يتعلمون ويعلمون زملائهم أهم التضحيات، ويمارسون تجربة إدارة الطلبة للمدرسة وإدارة الفصل علميا وتربويا.

وأوضحت الدكتورة نسرين الفار مسئول للتعليم النشط بالمدرسة، انهم كإدارة مدرسية ومعلمين أعطوا الثقة الكاملة لطلبتهم فى إدارة الفصل والخروج بمشتملات يرونها هم لتطوير التعليم وإضفاء خصوصية سيناء فكانت إبداعاتهم مبهرة وسبقت تفكير معلميهم.

وأشار حسين المالح، مشرف النشاط التعليمى، أن هذه المجسمات واللوحات عكست قوة تفكير جيل جديد من أبناء سيناء وهم طلبة المرحلة الإعدادية، لافتا أنهم مجموع من طلبة مدينة العريش من مناطق مختلفة وبعيونهم رصدوا وبأيديهم أبدعوا فى تجسيد ما يرونه.



































































