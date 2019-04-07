ضبط 30 طن أسماك فاسدة بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت شرطة المسطحات المائية والبيئة بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وبمشاركة مجلس مدينة قليوب، حملة مكبرة بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ببنها والإدارة الصحية بقليوب.

وقاد الحملة العقيد ياسر منصور والعقيد على صلاح شرطة المسطحات، والدكتور أيمن هشام الشعراوى والدكتور محمد نبيل وهانى محمد مراقب أغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالى 30 طن أسماك فاسدة بثلاجة حفظ لحوم بالطريق البطىء بقليوب، وتم سحب عينات للتأكد والجزم بصلاحية المضبوطات من عدمه، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.