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ضبط 3 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد بقضية شروع فى قتل بالغربية

الأحد، 07 أبريل 2019 02:19 م
ضبط 3 متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد بقضية شروع فى قتل بالغربية حبس - صورة أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، والنقيبان حسن داود ومحمد الجيزاوي معاونا المباحث، من ضبط 3 متهمين مقيمين قرية سبرباى دائرة المركز، محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضية شروع قتل.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بضبط المتهمين "و.ع.ا.ن"، "ح.ع.ا"، "ا.ح.ح" محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية رقم 40404/ 2099لسنة 2018جنايات مركز طنطا شروع فى قتل، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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