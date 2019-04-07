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ضبط 18 طربة حشيش بحوزة عاطل بمركز المحمودية بالبحيرة

الأحد، 07 أبريل 2019 04:02 م
ضبط 18 طربة حشيش بحوزة عاطل بمركز المحمودية بالبحيرة حبس -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قررت نيابة المحمودية بالبحيرة ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامة بالإتجار فى المخدرات ، بعدما ضبط بحوزته 18طربة لمخدر الحشيش .
 
تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين ورود معلومات بقيام " ه. ر. م " 35 سنة ،  بالاتجار في المواد المخدرة ، متخذا من دائرة مركز المحمودية والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي ، وبتقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة المخدرات برئاسة العقيد حسام عبده، بالتعاون مع مباحث مركز المحمودية، برئاسة الرائد كريم الخولى ، من ضبط المتهم وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول ،  وبمواجهة المتهم  أعترف بحوزته للمخدر المضبوط والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

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القبض على عاطل للاتجار فى المخدرات وبحوزته 18 طربة حشيش بالبحيرة

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