ضبط 18 طربة حشيش بحوزة عاطل بمركز المحمودية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت نيابة المحمودية بالبحيرة ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامة بالإتجار فى المخدرات ، بعدما ضبط بحوزته 18طربة لمخدر الحشيش .

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين ورود معلومات بقيام " ه. ر. م " 35 سنة ، بالاتجار في المواد المخدرة ، متخذا من دائرة مركز المحمودية والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي ، وبتقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة المخدرات برئاسة العقيد حسام عبده، بالتعاون مع مباحث مركز المحمودية، برئاسة الرائد كريم الخولى ، من ضبط المتهم وبحوزته 18 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول ، وبمواجهة المتهم أعترف بحوزته للمخدر المضبوط والمبلغ المالى من متحصلات البيع .