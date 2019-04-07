ضبط 100 قضية تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق فى قنا

قنا - وائل مخمد

تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين، من شن حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية متنوعة فى إطار جهود أحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد ضبط 100 قضية تموينية خلال حملات شنتها مباحث التموين أسفرت عن ضبط قضايا تلاعب بالأسعار، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم مطابقة الأوصاف والأوزان، وتصرف فى دقيق المخابز. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة.