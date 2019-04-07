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ضبط محل لبيع اللحوم بأختام " مزورة " بالزيتون فى القاهرة

الأحد، 07 أبريل 2019 06:43 م
ضبط محل لبيع اللحوم بأختام " مزورة " بالزيتون فى القاهرة لحوم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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قاد اللواء أشرف بهجت،  رئيس حى الزيتون بالقاهرة، حملة للتفتيش على محال اللحوم، ومنافذ بيع السلع الغذائية، بالتنسيق مع الطب البيطرى، للتفتيش مدى صلاحية السلع المعروضة وأسلوب تخزينها وتوافرها بالأسواق. 
 
وأضاف رئيس حى الزيتون، فى تصريحات خاصة لـ "  اليوم السابع "  أن الحملة أسفرت عن ضبط محل لبيع اللحوم مجهولة المصدر وعليها أختام مزورة وتم التحفظ عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحل، مشيرا الى  أنه تم متابعة الأعمال الجارية فى شارع أمين هندية والذى يتم رفع كفاءته من ناحية التوسعة والأسفلت والإنارة كما حدث من تطوير بشارع الأصبغ ودار السعادة وسيتم رفع كفاءة باقى الشوارع طبقاً للخطة الموضوعة. 
 

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