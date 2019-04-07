صور وفيديو.. استقبال الرئيس السيسي فى العاصمة الغينية كوناكرى

بدأ اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة خارجية والتى بدأت بالعاصمة الغينية كوناكرى.

وزار الرئيس السيسى، جامعة جمال عبد الناصر فى العاصمة الغينية كوناكري برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي، وأزاح الرئيس الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحرم الجامعة، كما افتتح مبني المجمع الجديد بالجامعة الذى أطلق عليه اسم الرئيس "عبد الفتاح السيسى".

وتُعد زيارة الرئيس السيسي إلى غينيا، هي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1965، والأولى كذلك إلى السنغال منذ عام 2007، فيما تأتي زيارته كأول رئيس مصري لعاصمة دولة كوت ديفوار، ياموسوكرو.



































