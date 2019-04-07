video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور وفيديو.. استقبال الرئيس السيسي فى العاصمة الغينية كوناكرى

الأحد، 07 أبريل 2019 07:29 م
صور وفيديو.. استقبال الرئيس السيسي فى العاصمة الغينية كوناكرى الرئيس عبد الفتاح السيسي
إضافة تعليق
بدأ اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة خارجية والتى بدأت بالعاصمة الغينية كوناكرى.
 
وزار الرئيس السيسى، جامعة جمال عبد الناصر فى العاصمة الغينية كوناكري برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي، وأزاح الرئيس الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحرم الجامعة، كما افتتح مبني المجمع الجديد بالجامعة الذى أطلق عليه اسم الرئيس "عبد الفتاح السيسى".
 
وتُعد زيارة الرئيس السيسي إلى غينيا، هي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1965، والأولى كذلك إلى السنغال منذ عام 2007، فيما تأتي زيارته كأول رئيس مصري لعاصمة دولة كوت ديفوار، ياموسوكرو.
 
 
WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.31.32-PM
 

WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.31.33-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.31.34-PM-(1)
 

WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.31.34-PM
 

WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.32.09-PM
 

WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.32.10-PM
 

WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.32.13-PM
 
WhatsApp-Image-2019-04-07-at-7.32.15-PM
 
8
 

 


إضافة تعليق

الرئاسة

الرئيس السيسي

غرب إفريقيا

زيارة الرئيس السيسى

جولة الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى




لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة