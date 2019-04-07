صور.. وزير الزراعة يتفقد محطة إنتاج التقاوى فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، محطة إنتاج التقاوى ببنى غالب، لمتابعة انتاح محاصيل التقاوى والمساهمة فى خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المستهلك، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور محمد سليمان محمد، رئيس مراكز البحوث الزراعية، ووفد من قيادات الوزارة، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة.

كما أجرى الوزير جولة بمحطة إنتاج التقاوى ببنى غالب، واستمع لشرح من المسئول بالمحطة عن مراحل إنتاج التقاوى وتعبئتها وتوزيعها على المستهلكين فى محافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير الزراعة، تفقد محطة إنتاج التقاوى بقرية بنى غالب وزراعات القمح استعدادات لموسم حصاد المحصول وكذلك زراعات الفول والبنجر بقرية بنى عديات ومحطة الثروة الحيوانية بقرية ببنى سند، كما يتفقد مشروع تطوير الرى الحقلى بقرية عرب مطير وصوامع تخزين الأقماح بقرية عرب العوامر مركز أبنوب، ومن المقرر أيضا ان يفتتح وزير الزراعة المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف بمقر مديرية الزراعة، ويجرى الوزير خلال زيارته عددا من اللقاءات مع محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين والعاملين بالمديرية وكذلك يلتقى المزارعين للتعرف على مشكلاتهم.