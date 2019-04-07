صور.. معرض "البادية" للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـ"فنون جميلة الزمالك"

كتبت - منى فهمى

افتتح اليوم الأحد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع، نائبًا عن الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد الكلية، معرض الفنان الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التصوير، بعنوان "البادية"، بحضور الدكتور مصطفى الفقى، الأستاذ بقسم التصوير بالكلية، والدكتور محسن حمزة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر المعرض حتى السبت 13 ابريل الحالى.





وعبّر الفنان الدكتور أحمد محمد إبراهيم فى معرضه "البادية" عن المنطقة التى تفصل بين الصحراء والأراضى الزراعية، والتى تحتوى على عناصر متميزة، عبّر عنها الفنان بمجموعة من الأعمال الفنية، مستخدمًا الخزف والزجاج المنصهر، وألوان السيراميك والموزايك، من خلال 16 عملاً فنيًا.



الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك

يتم تنظيم معرض "البادية" للفنان الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بفنون جميلة الزمالك، فى الكلية ايمانا بدورها من خلال نشر الوعى الفنى والعلمى، وتأكيدًا على سعيها الدائم لفتح قاعات العرض بالكلية للموهوبين.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد محمد إبراهيم خريج كلية الفنون الجميلة بالزمالك دفعة 2002 قسم التصوير شعبة الجدارى، بتقدير عام امتياز، وله العديد من المعارض الخاصة.



أعمال فنية بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



أعمال فنية بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض البادية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بـفنون جميلة الزمالك