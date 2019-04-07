صور.. مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية فى مدينة سيدى برانى بمطروح

مطروح - حسن مشالي

شهدت مدينة سيدى براني، غربى مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، عقد مؤتمر جماهيرى حاشد، لأهالى مدينة سيدى براني، بحضور عمد ومشايخ مطروح والقيادات الشعبية من مختلف مناطق محافظة مطروح، لمناقشة وإعلان التأييد للتعديلات الدستورية، التى سيتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك فى إطار الحراك والحشد الشعبي، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة مطروح، لحث المواطنين على المشاركة بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتعريف بها، وتوضيح المميزات التى تتضمنها التعديلات الدستورية لصالح الفئات المختلفة من المواطنين.

وقال العمدة عبد الرازق خالد، رئيس مجلس عمد و مشايخ مطروح، خلال مشاركته فى المؤتمر بمدينة براني، إن أبناء مطروح جاهزون للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق السياسى المقبل، الخاص بالتعديلات الدستورية، لأننا أبناء هذا الوطن و حماة البوابة الغربية و حدود مصر،ولن نتأخر فى أى وقت عند دعم الدولة والوقوف خلفها فى جهود التنمية والأمن ومواجهة المخاطر.



مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية (2)



مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية (3)



مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية (4)



مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية (5)



مؤتمر حاشد لتأييد التعديلات الدستورية (6)