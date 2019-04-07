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صور.. الكشف على 750 شخص خلال مبادرة " عينيك فى عينيا " بالبحيرة

الأحد، 07 أبريل 2019 02:36 م
صور.. الكشف على 750 شخص خلال مبادرة " عينيك فى عينيا " بالبحيرة جانب من المبادرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار عمل مبادرة "عنيك فى عنينا" بكافة مراكز المحافظة وذلك لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

 

وقال محافظ البيحرة، إن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان مصر خالية من مسببات العمى بحلول عام 2020 وتخصيص مبلغ مليار جنية لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن أن مبادرة مكافحة مسببات وتم توقيع الكشف الطبى على 750 مواطن من غير القادرين وصرف 431 من العبوات العلاجية خلال المبادرة.

 

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتقديم كافة التسهيلات لقوافل "عينيك فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون بمدن وقرى المحافظة وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

 

 
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