صور .. السفارة اليابانية تنظم يوم ثقافى داخل جامعة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت السفارة اليابانية فى القاهرة بالتعاون مع كلية الألسن بجامعة أسوان، فاعليات اليوم الثقافى اليابانى للعام الرابع على التوالى، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين.

حضر افتتاح اليوم الثقافى اليابانى كلا من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وماساكى نوكى سفير اليابان فى القاهرة والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والسيد أكيهيرو إيواساكى نائب رئيس مكتب الجايكا فى مصر، ونواب رئيس جامعة أسوان وعميد كلية الألسن ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، أن الجامعة تحرص بشدة على استضافة هذا اليوم الثقافى بشكل دورى بهدف توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين مصر واليابان، علاوة على تنمية مهارات طلاب قسم اللغة اليابانية فى كلية الألسن.

وتابع بأن اللغة هى أقوى الروابط بين الشعوب، لذلك فأن قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان يلعب دوراً كبيرا فى توطيد العلاقات المتعددة بين مصر واليابان وتبادل الثقافات والخبرات بين البلدين، علاوة على أن الأيام الثقافية التى يتم تنظيمها فى كلية الألسن تسير جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية لأنها تساهم فى تشكيل شخصية الطالب وتنمى مهاراته المختلفة فى مجال الترجمة والأنشطة الفنية الأخرى.

وأشاد غلاب بالتعاون العلمى بين جامعة أسوان والجامعات اليابانية، حيث تم توقيع العديد برتوكولات التعاون بين الجانبين فى مجالات البحث العلمى والتبادل الطلابى والمشروعات البحثية المشتركة والتى كان أخرها توقيع برتوكول تعاون مع كلا من جامعة طوكيو وجامعة تسكوبا اليابانيتين خلال زيارة وفد من جامعة أسوان الى اليابان فى شهر أكتوبر الماضى.

وأشار الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الالسن بجامعة أسوان ان قسم اللغة اليابانية يضم 3 فرق دراسية باجمالى 73 طالبا وطالبة وتخرج منه دفعتان خلال العاميين الدراسيين الماضيين ، ويساهم هذا القسم فى زيادة التفاعل الثقافى بين مصر واليابان ، ودعم سوق العمل بكوادر علمية مؤهلة ومتميزة ، كما يضم القسم ثلاثة اعضاء فى هيئة التدريس منهم اثنين من المتطوعين اليابانيين.

ومن جانبه أشار السيد ماساكى نوكى سفير مصر فى القاهرة الى حرصه فى أن يشارك فى هذا اليوم الثقافى من أجل دعم طلاب قسم اللغة اليابانية وتشجعيهم على الدراسة والتحصيل العلمى نظرا لان تعلم اللغات بشكل عام يتيح للانسان التعرف على الثقافات المختلفة للشعوب.

وأعرب عن امنياته فى ان يكون طلاب قسم اللغة اليابانية بجامعة أسوان جسرا للتواصل والتعاون بين دولتى مصر واليابان فى المستقبل القريب.

وأوضح، أن الحكومة اليابانية تخصص منحة لطلاب الدراسات العليا والاساتذة المصريين لاستكمال الدراسة والبحث العلمى فى دولة اليابان وتم بدء التقديم لهذه المنحة خلال هذا الشهر ، كما انه توجد منحة اخرى لليابان توفرها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر لطلاب الصفين الثانى والثالث بالكليات للدراسة لمدة شهر فى خلال فترة اجازة الصيف باليابان وذلك فى اطار التعاون العلمى والبحثى بين مصر واليابان.



تكريم السفير اليابانى



جانب من الحضور



سفير اليابان يشارك فى لعب الكرة