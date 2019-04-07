سكرتير محافظة المنوفية يترأس اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادى

وأكد السكرتير العام علي ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعوق تنفيذ عمارات الإسكان الإقتصادي بالمحافظة ، كما عرضت مدير إدارة التسكين الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الإقتصادي حتي الأن ، حيث تم مناقشة الموقف النهائي الخاص لعدد 148 وحدة سكنية بحي غرب مدينة شبين الكوم ، وكذا تم مناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء عدد 10 وحدات سكنية بناحية كفر رماح بمركز منوف ، كما تم متابعة الموقف النهائي لعدد 28 وحدة سكنية بقرية جروان بمركز الباجور .

و أشارت مدير إدارة التسكين إلى أنه طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وا رئيس مجلس الوزراء قفد تم عمل حصر شامل لجميع الوحدات السكنية التابعة للمحافظة ( المملكة والمؤجرة ) وكذلك تم حصر جميع الوحدات السكنية المستغلة كسكن إداري والغير مستغلة بمعرفة إدارة الإملاك .

هذا وقد تم مناقشة عمل بحث حالة إجتماعية وميدانية لقاطني عمارات الإيواء ( عمارات الأولي بالرعاية ) بجميع مراكز المحافظة وفي حالة عدم الإستحقاق يتم إعطاء المواطن مهله 6 أشهر للإخلاء طبقاً للوائح والقوانين .



ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة علي ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات إبتكارية والإبتعاد عن النمطية لتحقيق الإستفادة القصوي وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.