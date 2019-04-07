سقوط عاطلين وراء سرقة صاحب شركة تحت تهديد السلاح فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، القبض على عاطلين، لقيامهما بالتعدى على مدير شركة بترول تحت تهديد السلاح، والاستيلاء على أمواله تحرر محضر بالواقعة.

تلاحظ لقوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بمنطقة المعادى الجديدة دائرة القسم، توقف سيارة ماركة "مرسيدس" أمام إحدى ماكينات الصرف الآلى، وبداخلها شخصين أحدهما يخفى معالم وجهه باستخدام "شال" شاهراً طبنجه فى وجه قائد السيارة، وتواجد آخر يخفى ملامح وجهه باستخدام طلاء أسود "ورنيش" أمام إحدى ماكينات الصرف الآلى.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط الأول عاطل 27 سنه، وبحوزته (طبنجه صوت – قفاز طبى – شال) اثناء استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته قائد السيارة "مالكها " مدير وشريك بشركة بترول 76 سنة وضبط الثانى لدى محاولته الهرب باستخدام سيارة أخرى بحوزته حال مشاهدته القوات، وبحوزته (طبنجة صوت ، قفاز أسود ، دهان ورنيش أسود، مسروقات).

وبسؤال مالك السيارة المجنى عليه، قرر أنه حال نزوله من العقار سكنه بالمعادى فوجئ بقيام الشخصان سالفى الذكر، بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما ، واستوليا منه على حافظة نقوده وبها مبلغ مالى قدره 2500 جنيه، ومجموعة كروت فيزا ، ثم اصطحباه إلى مكان الضبط، وحاولا الحصول منه على الرقم السرى لسحب مبالغ مالية من حسابه إلا أنهما لم يتمكنا بسبب مرور قوات الشرطة بالمكان.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.