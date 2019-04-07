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سائق: ضابط النزهة أنقذنى من سرقة بالإكراه قبل استشهاده بساعة

الأحد، 07 أبريل 2019 04:26 م
سائق: ضابط النزهة أنقذنى من سرقة بالإكراه قبل استشهاده بساعة الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق
كتبت : دينا الحسيني
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كشف سائق تاكسي أن النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة، الذى استشهد برصاص الغدر فجر اليوم، عقب تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أنقذه من سرقة بالإكراه قبل حادث استشهاده بأكثر من نصف ساعة.
 
وقال "ح . ز" سائق تاكسى فى تصريحات أنه أثناء سيره بدائرة قسم النزهة في تمام الساعة 2:45 دقيقة، استوقفه عدة أشخاص بحجة توصيله، وحاولوا سرقته بالإكراه بعد تهديده بالسلاح، وتصادف ذلك أثناء مرور الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق الذى قام بمطاردة المتهمين وأنقذه.
 
وأضاف السائق: الضابط  والقوة المرافقة له، اصطحبوا المتهمين إلى القسم، وهناك تم تحرير محضر بواقعة السرقة بالإكراه، وتبين بعد ذلك أنهم عناصر ضمن تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، وتركني الضابط بالقسم لاستكمال المحضر بعد قيامه بتسليم المتهمين وغادر القسم وعاد لعمله بالشارع .
 
واختتم سائق التاكسي: علمت بخبر استشهاد الضابط من وسائل الإعلام، بعد نشر صورته وتأكدت أنه هو نفس الضابط الذى أنقذنى من يد المجرمين.
 
يذكر أن الشهيد لقى ربة فجر اليوم أثناء مروره والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة قسم النزهة، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون " مدونه بخط اليد" بشارع طه حسين ، يستقلها 4 أشخاص مجهولين ، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، نتج عن ذلك إستشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق ، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج .
 
 
 

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ضابط النزهة

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شهيد النزهة




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