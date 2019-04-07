video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

والاستفادة من الأصول غير المستغلة..

رئيس الوزراء يستقبل رئيس الرقابة الإدارية لمتابعة التأمين الصحى وتخصيص الأراضى

الأحد، 07 أبريل 2019 02:37 م
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الرقابة الإدارية لمتابعة التأمين الصحى وتخصيص الأراضى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث ملفات التعاون الجاري بين الحكومة والهيئة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود الفعالة والمتميزة التى تقوم بها الهيئة فى أداء المهام المنوطة بها، مشيداً بإسهامات الهيئة ليس فقط فى أداء دورها الرقابى بكفاءة عالية، وإنما أيضاً فى إثراء الملفات الخدمية المختلفة التى يُطلب فيها رأى الهيئة.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على تعزيز التنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة توفير الخدمات الحكومية، وتعزير مبادئ الشفافية والحوكمة.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحرص الدكتور مصطفى مدبولي على دعم جهود الهيئة، مؤكداً حدوث تقدم مطرد فى كافة الملفات التى تم التنسيق بشأنها على مدار الأشهر الماضية. 

واستعرض اللواء أركان حرب شريف سيف الدين الإجراءات والجهود الجارية لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال خطة عمل تتضمن جداول زمنية للتنفيذ، ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مع مراعاة أن تتسم آليات العمل بالمرونة الكافية لمعالجة أية أوجه قصور تظهر خلال التنفيذ

كما تطرق الاجتماع إلى جهود حصر الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات وكافة جهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر الأصول وتقييمها، من أجل وضع آليات جديدة تضمن حسن استغلال تلك الأصول بما يحقق أقصى استفادة مادية ممكنة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتي روعى فيها تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية، وإتاحة الأراضى على أساس اقتصادى يعكس آليات السوق، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ويسهم فى دفع وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السعودى لبحث سبل التعاون المشترك

إنفوجراف.. تعرف على جهود الدولة لتطوير منظومة الصحة وأبرز النتائج الإيجابية

رئيس الوزراء

رئيس الرقابة الادارية

مصر

تخصيص الاراضي الصناعية




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة