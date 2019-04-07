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رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالكونغو تطالب بانتقال سريع للسلطة لتجنب العنف

الأحد، 07 أبريل 2019 11:39 ص
رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالكونغو تطالب بانتقال سريع للسلطة لتجنب العنف رئيسة بعثة الأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية ليلى زروقى
رويترز
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طالبت ليلى زروقى، رئيسة بعثة الأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية بضرورة أن يشكل رئيس الكونغو الجديد حكومة سريعا بينما تلقى فيه الجماعات، الحريصة على تغير سياسى، أسلحتها.

وأدى فوز فيلكس تشيسيكيدى فى 30 ديسمبر إلى أول انتقال للسلطة عبر صناديق الاقتراع فى الكونغو الديمقراطية رغم ما شاب الانتخابات من اتهامات بالتزوير.

وسيكون تأمين الوضع الأمنى الهش فى البلاد أحد أهم مهام تشيسيكيدى الذى لم يحقق بعد آخر فصل من فصول الانتقال، وهو تشكيل الحكومة.

وقالت زروقى فى مقابلة أمس السبت على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع فى غرب فرنسا "شعب الكونغو يتوقع ذلك ويجب ألا نحبطه...هذا الانتظار يجب ألا يستمر طويلا وأمور سيئة للغاية ستحدث ما لم تتحقق أمور جيدة".

وتابعت أنه فى بعض الأقاليم فى الكونغو الديمقراطية، قررت جماعات مسلحة إلقاء أسلحتها مشيرة إلى كاساى فى وسط البلاد وإيتورى فى الشرق وحتى بعض الأجزاء فى كيفو الإقليم الشرقى الأكثر تأثرا بالعنف.

وقالت فى دينار حيث وجهت لها الدعوة للحديث عن العنف الجنسى كأحد أسلحة الحرب "إنها خطوة مهمة جدا يجب أن يتم انتهازها".

وأشادت الدبلوماسية الجزائرية بموقف كينشاسا فيما يتعلق بالمتمردين الأجانب الذين يسعون للاحتماء في الكونجو وسط ظهور العداوات من جديد بين الدولتين الأفريقيتين المجاورتين أوغندا ورواندا.

وقالت مستشهدة بترحيل عدد من المتمردين الروانديين "أبدت الحكومة الكونجولية بوضوح أنها لا توافق على أن تكون قاعدة خلفية تستخدم لزعزعة استقرار جيرانها".


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ليلى زروقى

فيلكس تشيسيكيدى

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