دواوين الوزارات.. وزير التعليم: أجرينا 1.7 مليون امتحان إلكترونى بـ10 أيام

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
اليوم .. وزيرة الصحة تعلن تفاصيل مستجدات منظومة التأمين الصحى الجديدة
الصحة تواجه هروب الموظفين من فحص المخدرات بـ4محاضر.. منن عبد المقصود: غلق أبواب الجهات الرافضة للفحص.. وتؤكد: إحالة المتهربين للنيابة العامة.. ومدير المعامل: البعض حصل على منشطات جنسية مخلوطة بترامادول
وزارة التربية والتعليم:
وزير التعليم: أجرينا 1.7 مليون امتحان إلكترونى بـ10 أيام وعقد امتحان بمايو
وزير التعليم يؤكد: لا يوجد أى تغيير فى نظام التنسيق لدخول الجامعات
التعليم: الإعلان عن شروط مسابقة جديدة لاختيار أكثر من 65 ألف معلم خلال أيام
وزارة التضامن:
التضامن توجه بتسهيل إجراءات سداد رسوم الحج للفائزين من الجمعيات الأهلية
بالأرقام.. إسهامات صندوق تحيا مصر فى تنفيذ مبادرات الرئيس الصحية
وزارة التموين:
"التموين": صرف 30 % من مقررات أبريل لأصحاب البطاقات حتى الآن
استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. زيادة طرح معدلات المنتجات الغذائية 70% لتلبية الاحتياجات طوال الشهر المعظم.. والوزير: القابضة الغذائية تتعاقد على شراء الياميش خلال أيام.. ومخزون اللحوم يكفى حتى ديسمبر
وزارة الزراعة:
"الزراعة" : حزمة إجراءات لزيادة انتاج صوب الخضراوات ومكافحة الآفات
"الزراعة" زيادة تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ 800 يوميا
وزارة التعليم العالى:
وزير التعليم العالى يعلن 11 توصية للمنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى
خالد عبدالغفار: 25 ساعة من المحاضرات و92 عارضا بمعرض المنتدى العالمى للتعليم العالى
وزير التعليم العالى يوقع اتفاقيات دولية لمواكبة التغييرات العالمية التكنولوجية
وزارة القوى العاملة:
وزيرا القوى العاملة والأثار يشهدان زرع 100 شجرة بالمتحف المصرى الكبير غدا
وزارة الهجرة:
بالإنفوجراف.. وزارة الهجرة تعلن إحصائيات مؤتمرات "مصر تستطيع"
وزارة الإسكان:
الإسكان: انتهاء 11280 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة أسيوط الجديدة
مدينة برج العرب الجديدة تخصص 625 مليون جنيه لفصل الصرف الصناعى عن الآدمى
وزارة الأوقاف:
وزير الأوقاف: ضوابط الأسواق وآدابها موضوع خطبة الجمعة القادمة
معركة زوايا ومصليات بير السلم تعود بعد مقتل خطيب غير رسمى بمصلى بالهرم.. "الأوقاف" تحدد 3 مسارات لمواجهة فوضى المنابر.. إحالة وكيل الوزارة ومسئولين إلى النيابة.. وتكرار العقوبة لمن يتخاذل
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة