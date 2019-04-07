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حبس سائق قتل عامل فى المنوفية بسبب لهو الأطفال

الأحد، 07 أبريل 2019 10:51 ص
حبس سائق قتل عامل فى المنوفية بسبب لهو الأطفال حبس -ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية،تجديد  حبس المتهم بقتل عامل بمدينة السادات بسبب لهو الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "ع ر ع " 22 عاما ، عامل بمصنع للبلاستيك، مصابا بجرح طعنى بالصدر وتوفى عقب وصولة بدقائق .
 
بالانتقال لقوات الشرطة بمركز شرطة السادات تم سؤال أحد شهود العيان للواقعة وأكدت التحريات الى قيام " ا ص ح " 21 عاما  سائق، مقيم بمدينة السادات، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب واحداث ما به من اصابات لخلافات على لهو الأطفال .
 
 
على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء أسامة سعودى حمكدار مديرية أمن المنوفية ،تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الرحمن محمد مدير فرع البحث الجنائي بالسادات ومنوف،الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات ،وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة،وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
 
 
 

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