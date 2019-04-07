جوجل تدعو وزيرة السياحة للانضمام الى حملة "الرائدات" فى المنطقة العربية

كتبت آمال رسلان

اختتمت اليوم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى عقد فى الفترة من 6 إلى 7 إبريل الجارى ، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بعقد لقاء مع سليم إيدى ، مدير السياسات والعلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة وشركة جوجل العالمية فى مجالات مختلفة.

وتم خلال اللقاء بحث بعض مقترحات للتعاون والشراكة مع جوجل ، فى عدة مجالات ، حيث اقترح مسئولو جوجل ، قيام الشركة بإعداد مواد ترويجية مصورة لبعض المناطق السياحية المصرية وخاصة الأماكن غير المعروفة، والترويح لها من خلال قوالب ترويجية حديثة ليست مجرد صور فقط بل تعتمد على قصص عن الأماكن لجذب المتابعين حول العالم ، كما قامت الشركة بتقديم مقترح لعمل تطبيقات تفاعلية عن المتاحف المصرية أسوة بما قامت الشركة بتنفيذه مع عدد من متاحف كبرى حول العالم.

كما تم مناقشة سبل التعاون والاستفادة من برامج التدريب الرقمية والتى تقدمها جوجل ، لتعزيز المهارات المختلفة ، وأشار مسئولو جوجل الى امكانية اعداد برامج خاصة لرفع كفاءة مهارات العاملين بقطاع السياحة فى إطار خطة الوزارة التنفيذية للتدريب والتى أعدتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار مدير السياسات والعلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط بالشركة الى اهتمام شركة جوجل بالمشروعات الناشئة للشباب، موضحا أن الشركة لديها برامج عديدة لدعم هذه الشركات، وفِى هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة أقامت مؤخرا أول مسابقة وطنية للشركات الناشئة فى مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق مبتكرة، مشيرة الى امكانية بحث سبل الدعم التى يمكن أن تقدمها شركة جوجل لمثل هذه الشركات فى مصر.

ودعت الشركة الوزيرة للانضمام الى حملة جوجل للسيدات الرائدات فى المنطقة العربية، كما دعتها للتحدث فى منتدى الشركة لدعم النساء فى العمل ، فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، على أن وزارة السياحة تقوم حاليا بتحديث أدواتها التسويقية والترويجية والاستعانة بالمنصات الرقمية الحديثة الأكثر انتشارا وتفاعلا مع الناس، مشيرة الى أن هذه المنصات الهامة ومواقع التواصل الاجتماعى أصبحت من أهم الوسائل التى يستعين بها السائحين، خاصة من الشباب، فى تحديد وجهات و برامج سفرهم.

واستعرضت الوزيرة ،المحاور الرئيسية الثلاث للحملة الترويجية الجديدة لمصر وهى People to People ، والترويج للمتحف المصرى الكبير Gem 2020، والترويج لكل محافظة او منطقة جذب سياحى على حدة Branding by destantion.