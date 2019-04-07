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جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 15 عاما لـ8 متهمين لتعديهم على شخص وخطفه

الأحد، 07 أبريل 2019 09:19 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 15 عاما لـ8 متهمين لتعديهم على شخص وخطفه مجمع محاكم الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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عاقبت بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي بالسجن عامين لعامل وزوجته و15 سنة لـ 8 متهمين اخرين لاتهامهم بالتعدي علي المجني عليه " أ . ش . ع " بالأسلحة وخطفة، وصدر القرار بعضوية المستشار عبد العظيم صادق، و المستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر.
 
تعود القضية المقيدة برقم 41 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقي  مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث بقيام المتهمين بخطف المجني عليه داخل سيارة بدائرة القسم .
 
كانت تحريات قسم شرطة المنتزة ثالث تلقت إخطار بقيام  10أشخاص بالتعدي علي المجني علية " أ . ش . ع " أمام منزله  بالاسلحة البيضاء والشوم في الشارع أمام المارة وكبلوه  بالحبال وسحله على الأرض وخطفة داخل السيارة تحت تهديد السلاح وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة فقرروا الانتقام منه  بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة التي إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.
 
 
 
 

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