جامعة القاهر: 10ملايين جنيه لكل كلية بقائمة أفضل 100 عالميا

كتب وائل ربيعى

أعلنت جامعة القاهرة، مشاركة وفد منها برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، فى فعاليات المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة من يوم 4 إلى 6 أبريل الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد بيان للجامعة اليوم، أنها شاركت جامعة القاهرة بالمعرض المصاحب للمنتدى بالبرامج التعليمية الجديدة، سواء بالمرحلة الجامعية الأولى أو بمرحلة الدراسات العليا والتى تستهدف إحداث نظم متطورة فى التعليم الجامعى، بما يحسن من مخرجات وتطوير العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل سواء محليًا أودوليًا، كما عرضت جامعة القاهرة مشروعاتها البحثية وفرص التعاون الدولى والشراكات مع الجامعات الأجنبية المتقدمة، وكذلك ترتيبها بين مصاف الجامعات العالمية.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم، خاصة فى ظل إعلان عام 2019 عام التعليم، قائلاً:"إن جامعة القاهرة عرضت نماذج من إنجازاتها التعليمية والبحثية وفرص التعاون الدولى الأكاديمى والبحثى".

وأضاف الخشت، أن الجامعة قدمت ملامح ما تقوم به لتطوير التعليم والبحث العلمى ومخرجاته، ومن بينها استحداث برامج تعليمية جديدة ومتطورة فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، لتواكب التطورات العالمية فى نظم التعليم وأهدافه وربطه بريادة الأعمال والابتكار وسوق العمل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للكلية التى يتم تصنيفها ضمن أفضل 100 كلية على مستوى العالم، إلى جانب زيادة مكآفات النشر العلمى الدولى للباحثين، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة تلك المخصصات فى إطار جهود الجامعة لربط البحث العلمى بخطط الدولة للتنمية.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة، حظيت بترتيب غير مسبوق ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقًا للتصنيفات الدولية، QS الإنجليزى، وشنغهاى، وCWUR، وScimago، وUS News، وكان لها الأسبقية على جامعات عالمية كبرى، مثل ليفربول وفلوريدا وجورجيا وولم وتل أبيب فى التصنيف الإنجليزى "QS" للتخصصات لعام 2019، مشيرًا إلى أن الجامعة احتلت المركز 240 عالميًا فى تخصصات علوم الحياة والطب، متفوقة على جامعة فنلندا التى جاءت 243 عالميًا، وجامعة وولم الألمانية 245، ومعهد التخنيون التكنولوجى الإسرائيلى وجامعة بن جوريون. كما تقدمت فى تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية بالمركز 264 عالميًا ومتفوقة على جامعة جورجيا الأمريكية التى جاءت فى المرتبة 273، وجامعة جراندا الأسبانية 274، وجامعة تل ابيب الإسرائيلية 325. كما احتلت الجامعة المرتبة 364 عالميًا فى العلوم الطبيعية متفوقة على جامعات لوزيانا الأمريكية التى جاءت فى المرتبة 366، وجوثينبرج السويدية فى المرتبة 388، وبن جوريون الإسرائيلية. ونجحت الجامعة فى الوصول للمرتبة 395 عالميٱ فى العلوم الإجتماعية والإدارة ومتفوقة على عدة جامعات، من بينها كارلتون الكندية وفلوريدا الأمريكية، ومعهد التخنيون الإسرائيلي. وجاءت الجامعة فى المرتبة 236على مستوى العالم فى الهندسة والتكنولوجيا ومتفوقة على جامعة ليفربول البريطانية التى جاءت فى المرتبة 243، وجامعة استراليا التى جاءت فى المرتبة 250، وكذلك جامعات تل أبيب والجامعة العبرية وبن جوريون ومعهد وايزمان الإسرائيليين.

ولفت الخشت، إلى أن تقدم الجامعة على جامعات عالمية مرموقة خاصة فى تصنيف التخصصات الأكاديمية، يعد شهادة نجاح جديدة جاءت نتيجة استراتيجية عمل واضحة وجهد كبير مبذول من منظومة العمل، وفى مقدمتها أعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون أبحاثهم فى كبرى المجلات العلمية وفى كافة التخصصات، وبدعم من إدارة الجامعة من أجل توجيه البحث العلمى نحو احتياجات المجتمع والمشروعات القومية للبلاد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن تطبيق مقرر التفكير النقدى على الطلاب يستهدف تطوير التعليم وتزويدهم بمهارات البحث والتدقيق، كما أن مقرر ريادة الأعمال ريادة الأعمال يستهدف نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن نهج الجامعة هو استثمار العلم فى خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة ساهمت مع وزارة الآثار فى اكتشاف مقبرة أكبر قادة الجيش فى عهد الملك رمسيس الثانى بسقارة، وشاركت وزارة الآثار فى ترميم ١٠٠ أثر فى القاهرة التاريخية، كما ساهمت مع وزارة البيئة فى إنشاء أول مركز لرصد ملوثات الهواء بكفر الشيخ، ومع وزارة التضامن الاجتماعى فى إنشاء أول مركز لعلاج الإدمان داخل جامعة القاهرة، مضيفًا أن جامعة القاهرة قامت ببرنامج لرفع كفاءة الأيدى العاملة بوزارة التموين والتجارة.

وتابع الخشت، أن جامعة القاهرة ساهمت فى أكثر من 7 مشروعات قومية تخدم الوطن فى مجالات عدة، مثل استخراج المياة من واحة سيوة لاستخدامها فى مشروع المليون ونصف فدان، وإنتاج بدائل للأعلاف، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى جامعات الجيل الثالث والتوسع فى تخصصات وظائف المستقبل، مثل الذكاء الإصطناعى والجينوم، وبناء الشراكات الدولية مع الجامعات العالمية الكبرى، لافتًا إلى إنشاء مركز التميز فى العلوم الزراعية بكلية الزراعة بالجامعة بالشراكة مع أفضل 4 جامعات أمريكية.