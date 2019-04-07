تعليم الإسكندرية يحصد الميدالية الفضية في دورة ألعاب حوض النيل برواندا

الاسكندرية جاكلين منير

صرّح مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، أن تعليم الإسكندرية حصد الميدالية الفضية في ألعاب القوى بدورة ألعاب حوض النيل، حيث نجح الطالب "عبد الرحمن كرم" بالصف الثالث الثانوي بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، بإدارة المنتزه، ضمن فريق البعثة المصرية المشاركة في الدورة، في حصد الميدالية في سباق ( 100عدو ) ورفع علم مصر.

ومن جهته، أشار سامي فضل مدير عام الإدارة، أن الطالب "عبد الرحمن" من أبطال ألعاب القوى، حيث كان قد حصد العديد من المراكز خلال السنوات الماضية في شتى البطولات التي شارك فيها، حيث حصل على المركز الأول جمهوري عام 2017 في سباق 100 متر، والثاني جمهوري في سباق 200متر، وفي 2018 حصد الأول جمهوري في سباق 200 متر، والثاني جمهوري في سباق 100متر، وفي عام 2019 حصل على الأول جمهوري في بطولة الأندية، وحصل أيضا على المركز الثاني مدارس في سباق 400 متر تتابع، وتوج "عبد الرحمن" بطولاته بالميدالية الفضية في دورة ألعاب حوض النيل برواندا .