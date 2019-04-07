video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا: مرشح المعارضة لا يزال متقدما في انتخابات منصب رئيس بلدية اسطنبول

الأحد، 07 أبريل 2019 08:06 ص
تركيا: مرشح المعارضة لا يزال متقدما في انتخابات منصب رئيس بلدية اسطنبول الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول لا يزال متقدما بفارق ضئيل على مرشح حزب (العدالة والتنمية)، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد إعادة فرز نصف صناديق الاقتراع.

 

وتعرض حزب (العدالة والتنمية) - الذي تضرر نتيجة التباطؤ الاقتصادي - لصدمة كبيرة جراء خسارته المحتملة في اسطنبول (المركز التجاري للبلاد) والعاصمة أنقرة، وذلك في الانتخابات البلدية التي أجريت يوم،الأحد، الماضي، وطعن الحزب في نتائج المدينتين.

 

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم،الأحد، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض قوله إن مرشحه أكرم إمام أوغلو حصل على 17919 صوتا بعد فرز 49 بالمئة تقريبا من صناديق الاقتراع. ولايزال الهامش ضئيلا للغاية في انتخابات حصل فيه كل مرشح على نحو أربعة ملايين صوت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صنع فى تركيا" تأشيرة توزيع الأدوية المغشوشة بالأسواق.. "أقلام أنسولين ومستحضرات تخسيس ومضادات للاكتئاب ومنشطات" أبرزها.. وصيادلة يحذرون: مخازن غير مرخصة و"تجار الشنطة" وتطبيقات المحمول وسائل الترويج لها

مقالات الصحف.. فاروق جويدة: أردوغان وسط العاصفة.. وحيد عبد المجيد: نصف إفريقيا فى مصر.. جلال عارف: الخيانة على المكشوف.. مجدى سرحان: توابع هزيمة الإخوان فى تركيا.. بهاء أبو شقة: التموين والأسواق

تركيا تعيد هيكلة الكتائب الإلكترونية بالسوشيال لخداع المصريين

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

تركيا

اردوغان

الانتخابات التركية

اسطنبول




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة