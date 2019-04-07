تركيا: مرشح المعارضة لا يزال متقدما في انتخابات منصب رئيس بلدية اسطنبول

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أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن مرشحه لمنصب رئيس بلدية اسطنبول لا يزال متقدما بفارق ضئيل على مرشح حزب (العدالة والتنمية)، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد إعادة فرز نصف صناديق الاقتراع.

وتعرض حزب (العدالة والتنمية) - الذي تضرر نتيجة التباطؤ الاقتصادي - لصدمة كبيرة جراء خسارته المحتملة في اسطنبول (المركز التجاري للبلاد) والعاصمة أنقرة، وذلك في الانتخابات البلدية التي أجريت يوم،الأحد، الماضي، وطعن الحزب في نتائج المدينتين.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم،الأحد، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض قوله إن مرشحه أكرم إمام أوغلو حصل على 17919 صوتا بعد فرز 49 بالمئة تقريبا من صناديق الاقتراع. ولايزال الهامش ضئيلا للغاية في انتخابات حصل فيه كل مرشح على نحو أربعة ملايين صوت.