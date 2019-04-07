video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 3965 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 07 أبريل 2019 09:44 ص
تحرير 3965 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3965 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات و 1679 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 77 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 55 دراجة بخارية وسيارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 31 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكرداسة

سائقان يصنعان الاستروكس بسم الفئران وبودرة الصراصير فى أوسيم

سقوط عاطل بحوزته 800 جرام هيروين بالجيزة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات

منازل و مطالع الكبارى




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة