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تاجر يشعل النيران بسيارة بائع لخلافات مالية بينهما فى بنها

الأحد، 07 أبريل 2019 11:39 ص
تاجر يشعل النيران بسيارة بائع لخلافات مالية بينهما فى بنها حريق سيارة - صورة أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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أضرم تاجر النار فى سيارة بائع بسبب الخلافات المالية بينهم، حيث أن المجنى عليه مديون للمتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها، من عمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة بدائرة القسم.
 
انتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، بالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة، ملك "عبد النبي ح ن" 36 عاما بائع وصاحب فرش بقاله، وذلك حال توقفها أمام مسكنه، وأتت النيران على مقدمة السيارة من الداخل ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح. 
 
بسؤال مالك السياره، اتهم "طارق اع" 44 عاما، تاجر، بسبب وجود مديونية على المجنى عليه للمتهم، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم التحفظ على السيارة، وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2824 جنح قسم شرطة أول بنها لسنة 2019م.
 
 

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