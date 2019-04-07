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تأجيل إضراب الأسرى الفلسطينيين بعد التقدم فى الحوار مع إدارة سجون الاحتلال

الأحد، 07 أبريل 2019 09:56 م
تأجيل إضراب الأسرى الفلسطينيين بعد التقدم فى الحوار مع إدارة سجون الاحتلال عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله ‏ /أ ش أ/
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قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدرى أبو بكر مساء اليوم "الأحد" إن الأسرى أعلنوا تأجيل الاضراب المفتوح عن الطعام بعد تسجيل تقدم فى الحوار مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق عدة مطالب.

 

وأضاف أبو بكر فى تصريح له اليوم أن الحوار لا يزال قائما بين ممثلى الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال حول مطالبهم وان القرار النهائى بخصوص الإضراب سيعلن فور انتهاء الحوار.

 

وأوضح أنه تم الاتفاق على تركيب هواتف عمومية داخل السجون فيما يستمر الحوار حول عددها وفى أى الأقسام ستوضع.

 

وبخصوص الأسرى المنقولين والمعزولين جراء الاحداث الأخيرة فى سجون الاحتلال قال أبو بكر إن إدارة المعتقلات وافقت على إعادتهم إلى السجون التى كانوا فيها وانهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين فيما يتواصل الحوار بخصوص زيارات أهالى الأسرى من قطاع غزة.

وكان الأسرى قد أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التى سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال والحفاظ على ما تبقى منها وكذلك رفضا للإجراءات التنكيلية بحق الأسرى منذ شهر أغسطس العام الماضى تحديدا بعد التوصيات التى أعلنها وزير الأمن الداخلى فى حكومة الاحتلال جلعاد أردان والتى أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة ووصلت ذروتها بعد عمليتى القمع الأشد فى معتقلى "عوفر، والنقب" والتى أصيب فيها العشرات من الأسرى.

 


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إضراب الأسرى الفلسطينيين

فلسطين

سجون الاحتلال الإسرائيلي




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