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بعد إطلاقها رسميا.. ننشر التشكيل النهائى لمجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"

الأحد، 07 أبريل 2019 11:43 ص
بعد إطلاقها رسميا.. ننشر التشكيل النهائى لمجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع" نبيله مكرم وزيره الهجره
كتب محمود راغب
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بدأت فعاليات مؤتمر إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع"، الذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، باﻹعلان عن تشكيل مجلس الخبراء، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.
 
ويضم فى تشكيل المجلس علماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مجلس أمناء يتضمن كل من: الدكتور هانى الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، أحمد فايق الأمين العام، مها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقى رئيس لجامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية.
 
كانت قد بدأت فعاليات الإطلاق الرسمى لمؤسسة مصر تستطيع، خلال مؤتمر تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهى المؤسسة التى تضم خبرات وكوادر من علماء مصر بالخارج فى التخصصات العلمية المختلفة حول العالم.
 
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد سبق وأعلنت أن إطلاق المؤسسة يأتى تتويجًا لرحلة عمرها 3 أعوام من التواصل الدائم مع علمائنا حول العالم ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التى تعقد دوريًا.
 
وأضافت الوزارة أن المؤسسة تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات محدثة عن علمائنا حول العالم، في إطار توجيهات القيادة السياسية لإشراك العلماء والخبراء المصريين بالخارج فى تحقيق خطط التنمية المستدامة، والاستفادة من خبراتهم فى شتى المجالات.
 

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