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بدء مؤتمر وزارة الهجرة للإعلان عن إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع"

الأحد، 07 أبريل 2019 11:24 ص
بدء مؤتمر وزارة الهجرة للإعلان عن إطلاق مؤسسة "مصر تستطيع" نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب ــ محمود راغب
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بدأ منذ قليل، مؤتمر الإطلاق الرسمى لمؤسسة "مصر تستطيع" ، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بأحد فنادق القاهرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعدد من الوزراء، وخبراء مؤتمرات "مصر تستطيع".
 
ويشارك فى المؤتمر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والعالم المصرى هانى عازر، وعدد من خبراء مصر بالخارج، وعدد من رؤساء الجامعات.
 
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت فى وقت سابق اجتماعا مع مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، بحضور الدكتور المهندس هاني عازر، لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤسسة رسميا.
 
وخلال هذا الاجتماع، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن اختيار الدكتور المهندس هاني عازر رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤسسة "مصر تستطيع" والدكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤتمرات "مصر تستطيع".
 
يذكر أن مؤسسة "مصر تستطيع" تتشكل من مجلس الخبراء برئاسة وزيرة الهجرة ويضم في تشكيله العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مجلس أمناء يتضمن كل من: الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، أحمد فايق الأمين العام، مها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس لجامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية.
 
 
 
 
 
 

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