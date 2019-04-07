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انطلاق خدمة تموين السفن والخدمات المضافة بميناء الزيتيات بالسويس

الأحد، 07 أبريل 2019 01:43 م
انطلاق خدمة تموين السفن والخدمات المضافة بميناء الزيتيات بالسويس ميناء الزيتيات
السويس في /أ ش أ/
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أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أيمن صالح، انطلاق خدمة تموين السفن، والمراكب بمختلف انواعها بالوقود من السولار والمازوت والخدمات المضافة بميناء الزيتيات بمحافظة السويس . 
 
وقال رئيس الهيئة،  في بيان اليوم الاحد، إن توفير السفن بالوقود يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بصناعة النقل البحرى بصفة عامة، وتطوير الموانئ المصرية لتواكب التطورات العالمية. 
 
وأضاف، أن هيئة الموانئ ستقوم بتقديم خدمات توفير الوقود بميناء الزيتيات، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، وتنشيط حركة السفن بالميناء والاستفادة من موقعها المتميز بالمدخل الجنوبي لقناة السويس .
 
وأشار، إلى أن الميناء يمكنه استقبال سفن البضائع والمعدات والمهيئات والبوتاجاز بغاطس 9 أمتار، ويتسع لـ8 سفن بأطوال مختلفة، حيث يمتلك 6 أرصفة بأطوال 1000 متر، وطاقة تداول 8ملايين طن صب سائل/مواد بترولية، مع توفير ساحات خلفية للأرصفة لاستقبال المهيئات والمعدات لخدمة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات تموين للسفن بالوقود والمازوت.
 
وأوضح، أن الميناء مزود بخطوط أنابيب متصلة بتنكات تخزين، ومجهز بمعدات تأمين وسلامة تداول للسوائل البترولية، ومعدات مكافحة التلوث بالزيت ومنظومة إطفاء حريق .
 

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