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الوطنية للانتخابات: إقبال ضعيف فى اليوم الأول بجولة الإعادة بـ"تكميلية أشمون"

الأحد، 07 أبريل 2019 02:29 م
الوطنية للانتخابات: إقبال ضعيف فى اليوم الأول بجولة الإعادة بـ"تكميلية أشمون" المستشار محمود الشريف
كتبت إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن العملية الانتخابية بدائرة أشمون بالمنوفية والتى بدأت جولة الإعادة بها صباح اليوم الأحد، منتظمة، مؤكدا أن الهيئة لم تتلقى أى شكاوى حتى الآن تتعلق بعرقلة سير الانتخابات بالدائرة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها فى التاسعة صباح اليوم دون تأخير باستثناء عدد بسيط منها تأخر، وبمتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات تم انتظام العمل فى هذه اللجان.

وتابع، أن جولة الإعادة بطبيعتها تتمتع بالهدوء والإقبال الضعيف، وبالفعل فإن الإقبال على اللجان ضعيف، لكن العملية الانتخابية تسير فى هدوء وانتظام.

ويستمر التصويت اليوم الأحد حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، على أن تستأنف العملية الانتخابية صباح غد الاثنين وتعلق لجان الاقتراع فى التاسعة مساء، لتبدأ على الفور أعمال فرز الأصوات والحصر العددى لكل لجنة باللجان الفرعية.

وترسل اللجان الفرعية محاضر الفرز للجان العامة، والتى تقوم بدورها بإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا للجدول الزمنى الذى كانت وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه سيتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بالدائرة فى موعد أقصاه 14 أبريل المقبل.

وتجرى جولة الإعادة بين كل من المرشح أحمد الخشن والذى حصل فى الجولة الأولى على 26 ألفا و795 صوتا، والمرشح حاتم مجلع وحصل على 11 ألفل و93 صوتا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا.


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