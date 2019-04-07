الهند تعلن إجلاء قواتها المنتشرة فى العاصمة الليبية طرابلس

نيودلهى أ ش أ

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنها أجلت كل قوات لها لحفظ السلام فى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، فى تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر – و أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن السفارة الهندية لدى تونس قامت بإجلاء كل الوحدة المكونة من 15 عنصرا فى الاحتياط المركزى لقوات الشرطة من المدينة .

وكان قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر قد أعلنت فى وقت سابق إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة .