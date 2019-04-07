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الأحد، 07 أبريل 2019 08:50 م
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الهند تعلن إجلاء قواتها المنتشرة فى العاصمة الليبية طرابلس

الأحد، 07 أبريل 2019 08:24 م
الهند تعلن إجلاء قواتها المنتشرة فى العاصمة الليبية طرابلس عناصر من الجيش الهندى
نيودلهى أ ش أ
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أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنها أجلت كل قوات لها لحفظ السلام فى العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، فى تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر – و أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن السفارة الهندية لدى تونس قامت بإجلاء كل الوحدة المكونة من 15 عنصرا فى الاحتياط المركزى لقوات الشرطة من المدينة .

وكان قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر قد أعلنت فى وقت سابق إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة .

 


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