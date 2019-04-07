النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لتحديد سبب وفاة سيدة البساتين داخل مسكنها

كتب سليم على

استعجلت نيابة البساتين، تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها وبها آثار تشير إلى احتمالية وجود شبهة جنائية وراء رحيلها عن عالمنا.

كانت النيابة العامة أمرت بتشريح جثة ربة المنزل والتصريح بدفنها وطلبت تحريات عن ملابسات الواقعة المتمثلة فى الحصول عليها متوفاة داخل شقتها.

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من مواطن بالعثور على جثة زوجته داخل شقتهما.

على الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وتبين لهم من المعاينة الأولية وجود آثار لكدمات أسفل العين، وفيما أفاد زوجها بتناولها عقارات مهدئة فى الفترة الأخيرة من حياتها إلا أن القوة تحفظت على الزوج وحرروا المحضر رقم 3626 إدارى البساتين لسنة 2019 واتخذت النيابة العامة كل ما يلزم قانونا حيال الواقعة.