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النائب العام يفتح تحقيقات فى حادث استشهاد معاون مباحث النزهة

الأحد، 07 أبريل 2019 12:48 م
النائب العام يفتح تحقيقات فى حادث استشهاد معاون مباحث النزهة ضابط النزهة الشهيد
كتب إبراهيم قاسم
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أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة شرق القاهرة الكلية، إلى مكان حادث إطلاق النار على سيارة قسم شرطة النزهة، ووفاة معاون مباحث القسم، وقائد السيارة، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة، للوقوف على ملابساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق.

وسوف تصدر النيابة العامة بيانا مفصلا فى حينه، عن ملابسات الحادث.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Salwa El Said

سنظل اقوياء

هانحن نفقد احد رجال الشرطة الاوفياء على يد الارهاب الغادر ولكن سنظل نحاربة بكل قوة واصرار سيظل جيشنا والشرطة فى وجهه كل مخرب اراد بنا الشر. فاللهم ارحم كل من نزف قطرة دم فداء ل هذه الارض وشعبها 👐

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