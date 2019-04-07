المجلس التنفيذى بالبحر الأحمر يناقش استعدادات المحافظة للأعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية

ترأس اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، جلسة المجلس التنفيذى لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2018 / 2019 وجملة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية للديوان العام والوحدات المحلية بالمدن ونسبة تنفيذها.

كما ناقش الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية بالمديريات الخدمية خلال تلك الفترة والتى تناولت مشروعات الطرق وتطوير التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والكهرباء والتموين واستعدادات المحافظة لاستقبال اعياد الربيع وعرض موقف المحافظة للإعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووجه المحافظ إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لانجاز الأعمال بمختلف مدن المحافظة ولتقديم الخدمات المميزة للمواطنين والا يقتصر العمل بتنفيذ التوجيهات فقط وإنما خلق إبداع ووضع الإضافات الجديدة لتطوير مجال عمله.

كذلك ناقش المحافظ أهم محاور الوقوف على الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية بحضور جميع الأجهزة و التنفيذية بالمحافظة، كدا أن استعدادات المحافظة تهدف إلى توفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم حيث وجه مجالس المدن و مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمرور والصحة بتجهيز اللجان الانتخابية بتوفير كراسى متحركة بكل لجنة، فصول للانتظار لكبار السن، وعربات إسعاف مجهزة، توفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان، ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية ودورات المياه.

كما كلف شركة مياه الشرب بتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية وان تقوم شركة الكهرباء بعمل صيانه لجميع الأكشاك مع توفير مولد بمجالس المدن تحسبا لانقطاع الكهرباء، و إقامة غرف عمليات بالتربية والتعليم وبمجالس المدن بالإضافة إلى غرف القوات المسلحة لتتصل جميعها بغرفة عمليات المحافظة و سيتم تصوير العملية الانتخابية عن طريق البث المباشر من امام اللجان بمختلف مدن المحافظة متصل بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وجه المحافظ بتوفير وسائل الانتقالات للتجمعات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية كما تم دراسة أماكن إقامة القضاة وخاصة بمدن الجنوب لتوفير اقامة بكل مدينة حتى يتم فتح اللجان فى ميعادها المقرر.

وكلف اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة جميع رؤساء المدن بتشديد الحملات المرورية الدورية على الأسواق لمراقبة وضبط الأسعار وعدم السماح لجشع التجار الذى يؤثرعلى اهلنا محدودى الدخل.

وأكد المحافظ على مديرية التموين بإلزام البائعين بالأسعار المقررة وتحرير مخالفات لكل البائعين المستغلين وخاصة من يقوم بتخزين السلع لبيعها بأسعار مرتفعة بشهر رمضان المبارك مما يسبب الضغط على المواطنين وارتفاع أسعار السوق.

و على الجانب آخر أكد المحافظ انه جارى الاتفاق مع سلاسل السوبر ماركت لتوفير السلع الغذائية بالخيمة الرمضانية، أيضا توفير كميات كبيرة من اللحوم والدجاج وطرحها بمنافذ البيع بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

حضر الاجتماع اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر و اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة و رؤساء المدن و كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.